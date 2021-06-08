Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

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Шипачев в 57 играх отметился 67 (20+47) баллами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в КХЛ.

Кроме того, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.