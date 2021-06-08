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Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Sports.ru
5 часов назад
Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев стал самым ценным хоккеистом прошедшего сезона КХЛ.
Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шипачев в 57 играх отметился 67 (20+47) баллами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в КХЛ.
Кроме того, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.
Шипачев также стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 передач.
Хоккей,Вадим Шипачев,Дамир Жафяров,Теему Хартикайнен,Торпедо,Салават Юлаев,Динамо,
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