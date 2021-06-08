Первая санкция: Белоруссию исключили из Лиги чемпионов

Руководство хоккейной Лиги чемпионов (CHL) объявило о решении исключить белорусский клуб «Юность» из состава участников турнира в сезоне-2021/22. Это первые спортивные санкции в отношении Белоруссии, направленные не против руководства местного НОК, а непосредственно против спортсменов.

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Следующим шагом может быть отстранение республики от участия в Олимпийских играх в Токио.

Санкции против "Юности"

В руководстве CHL объяснили введение санкций против хоккейного клуба "Юность" вопросами логистики и безопасности для гостей Белоруссии.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно был посажен самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич . Его поместили в СИЗО . Правозащитниками Протасевич признан политзаключенным. В результате ряд государств закрыли авиасообщение с Белоруссией.

"После недавних инцидентов и реакции на них в Белоруссии поездки в Минск стали затруднительными. Предварительным условием для нашего общеевропейского соревнования является то, что команды, болельщики, официальные лица могут путешествовать и оставаться в стране в безопасности. К сожалению, в настоящее время это не распространяется на поездки в Белоруссию и из Белоруссии. Правление CHL решило, что участие представителя этой страны связано с очень большими рисками, и wild card для "Юности" отменен", — сообщает официальный сайт турнира.

CHL была создана в 2014 году. Действующим победителем является шведский клуб "Фрелунда". В прошлом сезоне розыгрыш CHL не проводился из-за пандемии коронавируса. Решение исключить "Юность" из Лиги чемпионов больше техническое, чем политическое, считает исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии (BSSF) Александр Опейкин.

"В "Юности" были политически мотивированные увольнения сотрудников, в том числе и главного тренера команды, но не знаю, насколько эта информация дошла до директората Лиги чемпионов, но я думаю, что решение исключить команду из турнира - чисто технический вопрос. Это клубный турнир, в котором участвуют не самые богатые клубы, а из-за сложившейся в Белоруссии ситуации с перелетами логистика увеличилась колоссально.

Это означает значительное подорожание переездов, увеличение длительности пребывания в дороге, что ведет к дополнительной усталости для игроков и влияет на конечный результат.

Сложная ситуация, в которой проще заменить "Юность" другим европейским клубом", - сказал Опейкин "Газете.Ru".

Ситуация с авиасообщением в Белоруссии такова, что хоккеисты сборной страны возвращались домой с чемпионата мира по хоккею в Риге на автобусе.

Санкции против руководства НОК Белоруссии

Если вопрос по "Юности" действительно можно считать техническим, то уже сейчас существуют вполне реальные санкции против Белоруссии со стороны МОК. Международный олимпийский комитет не признал избрание Виктора Лукашенко , старшего сына президента республики, главой Национального олимпийского комитета Белоруссии и продлил санкции против него и главы Федерации хоккея страны Дмитрия Баскова как члена исполкома НОК. Всем белорусским чиновникам, включая президента страны, запрещено посещение Олимпийских игр и участие в работе МОК. Также МОК перестал направлять средства в НОК Белоруссии, деньги на подготовку к Играм теперь идут напрямую спортсменам.

Поначалу, когда Виктор Лукашенко занимал пост и.о. первого вице-президента Национального олимпийского комитета, санкции были временными, они были связаны с расследованием по многочисленным заявлениям белорусских спортсменов о нарушении их прав. Предполагалось, что меры будут действовать до февраля 2021 года, но затем последовало избрание Лукашенко-младшего президентом НОК и санкции были продлены.

"Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК", - заявили в белорусском Олимпийском комитете.

Дальнейшие санкции

Александр Опейкин полагает, что новые санкции в спорте против Белоруссии обязательно будут, это вопрос времени. По его мнению, какие-то решения по ситуации могут быть озвучены в самое ближайшее время, поскольку в эти дни проходит заседание исполкома МОК. Но, скорее всего, сейчас МОК больше волнует сам факт проведения Игр, а белорусским вопросом будут заниматься уже после того, как в Токио завершится турнир.

"С нашей стороны поданы жалобы в МОК по факту преследования участников Олимпийского движения и возбуждения против них уголовных дел. В отношении Александры Герасимени возбуждено уголовное дело, против меня, против других сотрудников Фонда, в том числе и бывших. Ко многим приходили с обысками. Мы также подали жалобу по поводу ареста двух спортивных журналистов Tribuna.com Дмитрия Руто и Александра Ивулина, они находятся сейчас в СИЗО. Это политическое преследование со стороны властей. Какую-то реакцию МОК на совокупность всех этих фактов мы ждем", - сказал Опейкин.

Другие возможные санкции

Александр Опейкин считает весьма возможными санкции и в отношении белорусского футбола со стороны ФИФА и УЕФА

"Санкции со стороны ФИФА и УЕФА очень возможны, скажу откровенно. С нашей стороны, при поддержке ряда европейских организаций, подано очень серьезное заявление по поводу нарушения прав футболистов, у нас достаточно солидные кейсы. На данный момент идет рассмотрение этих кейсов, идет расследование, но эта процедура не быстрая. Взаимодействие с подобными организациями очень непростое, им и без Белоруссии есть чем заниматься. А наша страна играет мизерную роль в мировом масштабе", - отметил Опейник.

ФИФА и УЕФА, принимая свое решение, во многом будут ориентироваться на решения, принятые МОК, уверен исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии. Как это было раньше Отстранение страны от участия в крупных международных спортивных мероприятиях - событие нечастое. Но прецеденты все же есть.

ЮАР долгое время была исключена из МОК и ФИФА из-за политики апартеида и пожизненного заключения Нельсона Манделы . Отлучение республики от большого спорта длилось с 1964 по 1992 год. В 1992 году УЕФА исключил из числа финалистов чемпионата Европы Югославию буквально за месяц до старта турнира.

Интересно, что югославы, несмотря на начинавшуюся в стране гражданскую войну, были готовы сыграть на Евро одной командой, куда входили и сербы, и хорваты, и боснийцы. И считались одними из фаворитов турнира. Но вместо них в число участников в последний момент включили Данию, которая в итоге стала победителем турнира в первый и последний раз в своей истории. При этом Югославию не исключали из числа участников Олимпиады, просто команда выступала под нейтральным флагом, как и команда СНГ. В этом смысле МОК, ФИФА и УЕФА стараются максимально дистанцироваться от политики. Хотя политические призывы эти организации слышат постоянно.

Множество стран протестовало против проведения в России Олимпийских игр-2014 года и чемпионата мира по футболу-2018 из-за событий в Грузии и на Украине. Многие государства выступали против проведения Олимпиады-2008 в Китае.