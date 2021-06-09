Дацюк никак не решается уйти из хоккея. Но для 42-летнего Волшебника у «Автомобилиста» нет ни места, ни денег

На то, что Питерс особо не надеется на Дацюка, намекают трансферы уральского клуба в межсезонье. «Автомобилист» закупился сразу несколькими потенциальными конкурентами Волшебника. Патрис Кормье
— чистокровный центр. То же самое относится и к Даниилу Романцеву. В центре, как правило, играет и Стефан Да Коста. Может выйти на этой позиции и Райан Спунер
. Все они пришли, пока Дацюк думает. А ведь есть в команде Павел Куликов
и Дмитрий Жукенов
, которые, конечно, не конкуренты легенде, но из песни слов не выкинешь. Прямо сейчас у «Автомобилиста» 5-6 центров.