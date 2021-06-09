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Дацюк никак не решается уйти из хоккея. Но для 42-летнего Волшебника у «Автомобилиста» нет ни места, ни денег

Sport24
2 часа назад
Лето 2021 года — перекресток в карьерах сразу нескольких хоккейных легенд. Став свободными агентами, Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Павел Дацюк приблизились к завершению карьеры. Причем если 40-летнему Зарипову вот-вот предложат контракт в «Ак Барсе» в качестве игрока, то его ровеснику Мозякину в «Магнитке» готовы дать исключительно должность тренера. Ситуация вокруг двух самых титулованных игроков лиги как бы демонстрирует два противоположных подхода: пока одни готовы до последнего ублажать свою легенду, другие не желают платить только за имя. Но куда более неопределенной видится история Волшебника.
Дацюк никак не решается уйти из хоккея. Но для 42-летнего Волшебника у «Автомобилиста» нет ни места, ни денег
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
10 марта Павел провел свой последний матч в сезоне. Капитан «Автомобилиста» забросил шайбу, но «Авангард» победил и прошел дальше. С тех пор вот уже три месяца в воздухе висит вопрос: был ли этот матч последним в карьере Дацюка? С тех пор будущее величайшего центрфорварда комментировал только его агент. Дэн Мильштейн заверил, что в НХЛ его клиент будет выступать только за «Детройт» (кто бы сомневался?), а то самое решение Дацюк примет после паузы и отдыха с семьей. И вот Волшебник вернулся из теплых краев. Отдохнувший и загорелый.
Конечно, ни в какой «Детройт» Дацюк уже не поедет. Максимум — в Детройт, где он прожил немало славных лет. Вопрос «быть или не быть» связан исключительно с Россией, Екатеринбургом и «Автомобилистом». Именно в качестве игрока уральского клуба Павел дважды поднимался на сцену в Барвихе, получая награды от КХЛ. Первую — как «бесценному игроку» по итогам голосования болельщиков. Вторую — «за верность хоккею» имени Сергея Гимаева, вручаемую ветеранам. После всех обязательных речей Павел Валерьевич вышел к журналистам, чтобы
«Стараюсь отвлечься от принятия решения о продолжении карьеры. Решения у меня пока нет. Приз за верность хоккею заставил меня задуматься. Любовь к хоккею — это самое главное. Речь не о суммах. Болельщики, которые голосовали за меня, заставили задуматься. В любом случае это будет тяжелое решение, и я буду его отгонять», — примерно таким был спич Дацюка, если составить выжимку самого главного.
Признания мы не услышали. Решение не принято. В голосе великого игрока дрожью звучит сомнение.
Торопиться — это вообще не про Дацюка. Ни в решениях на льду, ни в решениях по жизни. Он всегда думал на шаг вперед, понимая, что шайба летит быстрее, чем катит любой хоккеист. Вот и дилемма о продолжении карьеры встает перед Волшебником не впервой. Еще год назад, когда у Павла завершился первый однолетний контракт с родным клубом, он оказался на развилке. И даже довольно раннее назначение главным тренером «Автомобилиста» Билла Питерса, который работал с Дацюком в «Детройте», не ускорило процесс.
Подпись под контрактом Дацюк тогда поставил только в середине июля. То есть уже после того, как «Автомобилист» вышел из отпуска. В итоге 42-летний ветеран провел очень приличный сезон, а в плей-офф и вовсе был лучшим игроком команды. Но готовы ли в Екатеринбурге снова ждать решения своей легенды? Мы до сих пор не слышали ни одного комментария уральских менеджеров об их планах на Дацюка. Но косвенные признаки дают понять, что великому игроку нет места в нынешнем «Автомобилисте».
На то, что Питерс особо не надеется на Дацюка, намекают трансферы уральского клуба в межсезонье. «Автомобилист» закупился сразу несколькими потенциальными конкурентами Волшебника. Патрис Кормье — чистокровный центр. То же самое относится и к Даниилу Романцеву. В центре, как правило, играет и Стефан Да Коста. Может выйти на этой позиции и Райан Спунер. Все они пришли, пока Дацюк думает. А ведь есть в команде Павел Куликов и Дмитрий Жукенов, которые, конечно, не конкуренты легенде, но из песни слов не выкинешь. Прямо сейчас у «Автомобилиста» 5-6 центров.
Но если учесть опыт Канады на любом топ-турнире, то центров при желании можно раскидать на фланги. Тем более что у того же Да Косты такой опыт есть. Куда сложнее «Автомобилисту» будет уложиться в потолок зарплат. С этим у уральцев уже сейчас есть существенные проблемы. Даже без Дацюка платежная ведомость составляет 913 миллионов рублей при ограничении в 900. Ожидается, что клуб из Екатеринбурга расстанется с кем-то из дорогостоящих защитников вроде Максима Березина (35 миллионов в год) или Захара Арзамасцева (50 миллионов в год), но хватит ли этого, чтобы уместить под потолок еще и Дацюка?
Отвечая на вопрос, понимает ли Дацюк, какая ситуация с составом и потолком сложилась в клубе, Павел ответил, не моргнув глазом: дело не в деньгах. Если одним из величайших игроков современности и правда движет исключительно жажда игры, у его романа с «Автомобилистом» есть будущее. Согласившись на ту роль, которую дают, и на те деньги, что остались под потолком, Волшебник в полной мере оправдает награду, названную в честь Сергея Наильевича Гимаева. Ведь ничем кроме искренней любви к хоккею такой жест не объяснить.
Хоккей,Патрис Кормье,Дэн Мильштейн,Билл Питерс,Дмитрий Жукенов,Райан Спунер,Павел Куликов,Максим Березин,Данис Зарипов,Сергей Гимаев,Сергей Мозякин,Павел Дацюк,Захар Арзамасцев,ХК Авангард,
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