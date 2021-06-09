Дацюк никак не решается уйти из хоккея. Но для 42-летнего Волшебника у «Автомобилиста» нет ни места, ни денег

Подпись под контрактом Дацюк тогда поставил только в середине июля. То есть уже после того, как «Автомобилист» вышел из отпуска. В итоге 42-летний ветеран провел очень приличный сезон, а в плей-офф и вовсе был лучшим игроком команды. Но готовы ли в Екатеринбурге снова ждать решения своей легенды? Мы до сих пор не слышали ни одного комментария уральских менеджеров об их планах на Дацюка. Но косвенные признаки дают понять, что великому игроку нет места в нынешнем «Автомобилисте».