«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
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Следующий матч серии между этими командами пройдёт 17 июня.
Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.
В другом полуфинале Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт в серии у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-0.