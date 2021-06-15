«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.

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Следующий матч серии между этими командами пройдёт 17 июня.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.