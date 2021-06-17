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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Монреаль» победил «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии

RT на русскомиещё 2
4 часа назад
«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Монреаль» сравнял счёт в серии с «Вегасом»
Фото: ReutersReuters
Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. В составе «Вегаса» — Алекс Пьетранджело (2).
Таким образом, «Канадиенс» сравнял счёт в серии — 1:1.
Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.
Хоккей,Пол Байрон,Тайлер Тоффоли,Алекс Пьетранджело,
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