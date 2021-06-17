«Монреаль» сравнял счёт в серии с «Вегасом»

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:2.