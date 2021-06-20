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Чемпионат Европы по футболу 2020

Хоккейный «Спартак» предложил  «любую помощь» лежащей в коме МакSим

Майк Габриелян
5 часов назад
Хоккейный клуб «Спартак» заявил, что окажет любую помощь певице МакSим, которая заболела пневмонией и была введена в искусственную кому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды.
Хоккейный «Спартак» предложил «любую помощь» лежащей в коме МакSим
Фото: ТАССТАСС
«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», - сообщил представитель.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у фанатов хоккейного «Спартака». Он часто поют её на матчах команды. Исполнительница также посещает игры красно-белых.
Марина Абросимова (МакSим) – 38-летняя российская певица, уроженка Татарии. Её госпитализировали после концерта в Казани. Певица выступала с температурой свыше 39 градусов. Ее привезли в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Врачи провели тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Женщину ввели в искусственную кому.
В 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей России. Весной 2019-го исполнительница попала в аварию за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло, он вылетел в кювет. Певица получила травмы. Зимой 2020 года она временно приостановила творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
Хоккей,Спартак,
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