Хоккейный «Спартак» предложил  «любую помощь» лежащей в коме МакSим

Хоккейный клуб «Спартак» заявил, что окажет любую помощь певице МакSим, которая заболела пневмонией и была введена в искусственную кому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды.

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«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», - сообщил представитель.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у фанатов хоккейного «Спартака». Он часто поют её на матчах команды. Исполнительница также посещает игры красно-белых.

Марина Абросимова (МакSим) – 38-летняя российская певица, уроженка Татарии. Её госпитализировали после концерта в Казани. Певица выступала с температурой свыше 39 градусов. Ее привезли в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Врачи провели тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Женщину ввели в искусственную кому.