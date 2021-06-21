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Чемпионат Европы по футболу 2020

НХЛ разработает вариант календаря с учетом паузы на Олимпиаду

Спорт-Экспресс
7 часов назад
Национальная хоккейная лига разработает два варианта календаря на следующий сезон. Один из них будет учитывать паузу на Олимпиаду, если хоккеистов клубов НХЛ все же поедут на Игры в Пекин, пишет в Twitter журналист Джон Шэннон.
НХЛ разработает календарь с учетом паузы на ОИ
Фото: ReutersReuters
Планируется, что регулярный чемпионат сезона-2021/22 в любом случае стартует 12 октября.
Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Хоккей,
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