Овечкин хочет подписать новый контракт с «Вашингтоном»

«Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с капитаном команды Александром Овечкиным . Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако соглашение может быть заключено после драфта расширения, сообщает The Athletic.

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Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Если он подойдет в таком статусе к драфту расширения, то «Кэпиталз» не нужно будет защищать права на него.

Его последний контракт был рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов (9,5 миллиона в год) и сейчас подходит к концу. Теперь капитан «Кэпиталз» может продлить соглашение с клубом, а может выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения от других клубов.