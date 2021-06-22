Кучеров сделал три голевые передачи против «Айлендерс»

28-летний россиянин в 16 матчах текущего плей-офф отдал уже 22 голевые передачи. В прошлом году у него было 27 передач в 25 матчах плей-офф.

За два плей-офф у Кучерова 49 передач в 41 матче. Это 3-й результат в истории. Лучше был только Гретцки, который сделал 60 передач в 40 матчах в плей-офф-1987 и 1988, и 52 передачи в 37 матчах в 1984 и 1985 годах.