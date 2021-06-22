Форвард «Айлендерс» ударил клюшкой защитника «Лайтнинг»

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали – 2:1 и 3:2. Шестой матч с участием этих команд пройдёт в четверг, 24 июня. Начало – в 3:00 мск.