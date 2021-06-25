«Адмирал» подписал контракт с Гареевым

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один сезон.

Сезон-2020/21 Гареев провел за «Северсталь», набрав 7 (2+5) очков в 26 матчах. Всего на счету форварда 365 матчей в КХЛ, в которых он набрал 137 (62+75) очков.