"Миннесота" и "Сент-Луис" сыграют в "Зимней классике" НХЛ 2022 года

"Миннесота" и "Сент-Луис" сыграют в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги(НХЛ) сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Матчи "Зимней классики" традиционно проходят зимой на открытом воздухе. Встреча регулярного чемпионата между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" пройдет 1 января 2022 года на бейсбольном стадионе "Таргет филд" (Миннеаполис, штат Миннесота). Эти же команды должны были принять участие в "Зимней классике" в прошлом году, однако старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса, и мероприятие отменили.

Иван Барбашев. Матч "Зимней классики" 2022 года станет 13-м в истории и 31-й игрой регулярного чемпионата, проведенной на открытом воздухе. "Миннесота" примет участие в игре "Зимней классики" впервые. "Сент-Луис" в 2017 году в аналогичной встрече играл с "Чикаго" и одержал победу со счетом 4:1. За "Миннесоту" выступает российский нападающий Кирилл Капризов , за "Сент-Луис" играют форварды Владимир Тарасенко

Также сообщается, что Матч звезд следующего сезона пройдет в Лас-Вегасе на домашней арене клуба "Вегас". В прошлом сезоне мероприятие также не проводилось из-за пандемии. Оно планировалось на 29-30 января 2021 года и должно было пройти на домашней арене "Флориды".