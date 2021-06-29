"Миннесота" и "Сент-Луис" сыграют в "Зимней классике" НХЛ 2022 года

Матчи "Зимней классики" традиционно проходят зимой на открытом воздухе. Встреча регулярного чемпионата между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" пройдет 1 января 2022 года на бейсбольном стадионе "Таргет филд" (Миннеаполис, штат Миннесота). Эти же команды должны были принять участие в "Зимней классике" в прошлом году, однако старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса, и мероприятие отменили.
Также сообщается, что Матч звезд следующего сезона пройдет в Лас-Вегасе на домашней арене клуба "Вегас". В прошлом сезоне мероприятие также не проводилось из-за пандемии. Оно планировалось на 29-30 января 2021 года и должно было пройти на домашней арене "Флориды".