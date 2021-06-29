Головой об лед: Сергачев отомстил канадцам за избиение Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно стартовала в финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс», одержав победу в первом матче со счетом 5:1. Российский нападающий Никита Кучеров получил множество подлых ударов, но красноречиво ответил на них двумя голами и ассистом. За соотечественника также отомстил Михаил Сергачев , который кинул нападающего «Монреаля» Брендана Галлахера головой в лед и разбил ему лицо до крови.

Фото: Reuters Reuters

Избиение Кучерова

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Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» получился весьма насыщенным на события — шесть голов и огромное количество стычек, одна из которых закончилась кровью на льду.

Такое яростное сражение в первой же встрече было вполне ожидаемым: для обеих команд ставки предельно высоки. «Тампа» имеет шансы второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли, что за последние 30 лет удавалось лишь трем командам, самый свежий пример — победы «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в 2016 и 2017 годах.

А «Монреаль» не выходил в финал плей-офф НХЛ целых 28 лет! Неудивительно, что канадцы настроены максимально агрессивно, и там, где не могут превзойти соперника по игре, пытаются взять свое отчаянной борьбой на льду.

Так, «Хабс» объявили настоящую охоту на лидера «Тампы» — российского нападающего Никиту Кучерова. Возможно, они взяли пример с хоккеистов «Нью-Йорк Айлендерс», которые вылетели от «молний» в предыдущей серии, но перед этим успели нанести Кучерову множество самых разных ударов, при этом часто оставаясь безнаказанными.

Самым ярким примером является эпизод, в котором защитник «островитян» Скотт Мэйфилд со всей силы зарядил россиянину клюшкой по ребрам, так что тот упал на лед, а затем был вынужден покинуть площадку и не вернулся в игру. За это Мэйфилд не получил даже двухминутного удаления.

СМИ сообщали, что у Кучерова сломаны ребра, однако сам он не стал подтверждать информацию об этой травме и отказался раскрывать какие-либо подробности. А комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассмотрела этот эпизод отдельно и «не нашла никакого нарушения».

После такого примера хоккеисты «Монреаля» со спокойной душой принялись выводить из строя главную звезду соперника. Так, канадский защитник Ши Уэбер откровенно ударил Кучерова клюшкой по рукам, пытаясь помешать ему сыграть в шайбу. Арбитры проморгали этот эпизод.

Вскоре еще один канадский защитник Бен Шьяро не нашел лучшего способа остановить россиянина, кроме как зарядить ему клюшкой по ребрам — то есть сделать то же самое, что и игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Мэйфилд.

Однако на этот раз судьи все-таки дали двухминутное удаление, видимо, вспомнив, какое возмущение вызвало решение не наказывать Мэйфилда. Между прочим, Шьяро вполне мог вызвать у Кучерова рецидив травмы, но, к счастью для игрока «Тампы», все обошлось.

Еще один печальный эпизод произошел уже в третьем периоде, когда «Монреаль» проигрывал, и защитник Уэбер в отчаянии решил просто срубить Кучерова с ног ударом клюшки. Ему это удалось, и судьи опять ничего не сказали.

Доиграет ли Кучеров с такой персональной опекой до конца серии — большой вопрос.

Месть Сергачева

Единственным внятным ответом на агрессию «Хабс» (не считая забитых голов) стали действия российского защитника Михаила Сергачева. Кстати, в 2016 году он был игроком «Монреаля»: клуб выбрал его на драфте и подписал с ним контракт новичка, однако почти сразу же отправил в резервную команду, а потом без сожалений обменял в «Тампу».

В составе «молний» россиянин стал основным игроком и теперь с удовольствием доказывает «Канадиенс», что те ошиблись, не дав ему времени раскрыться.

В концовке третьего периода, когда атмосфера была накалена уже до предела, Сергачев не дал нападающему «Монреаля» Брендану Галлахеру въехать в российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского , после чего между ними завязалась потасовка.

На подмогу Сергачеву пришел нападающий «молний» Блейк Коулман, который сбил с Галлахера шлем. После этого дуэль россиянина с соперником продолжилась, и Сергачев мастерски кинул его через бедро. В итоге игрок «Монреаля» влетел головой в лед и разбил ее до крови.

Арбитры продолжили придерживаться своей странной политики в отношении фолов, не наказав ни Сергачева, ни Галлахера, но выписав двухминутный штраф Коулману. Похоже, что в этом ожесточенном противостоянии будет еще много крови.

Голевые подвиги Кучерова

В этой ледовой мясорубке лишь «молнии» смогли в полной мере продемонстрировать не только приемы из ММА, но свои игровые качества. «Тампа» не куражилась, но играла хладнокровно и эффективно.

К началу второго тайма «молнии» уже вели со счетом 2:0 благодаря голам Эрика Чернака (это его первая шайба в плей-офф НХЛ в карьере) и Янни Гурда.

На это «Монреаль» сумел ответить лишь одним голом — Бен Шьяро мощно зарядил от синей линии и пробил Василевского.

Но затем в дело вступил Кучеров и отомстил сразу за всю боль. На 42-й минуте нападающий принял передачу от Сергачева и набросил шайбу на пятак. Снаряд отлетел от руки Бена Шьяро (который бил Кучерова по ребрам) и залетел в ворота. Изначально гол записали на Ондржея Палата, однако затем выяснилось, что он все-таки не успел коснуться шайбы, хотя активно праздновал гол, и это достижение переписали на Кучерова.

Спустя десять минут россиянин оформил дубль — спокойно принял шайбу от Брейдена Пойнта после выигранного вбрасывания и расстрелял ворота с нескольких метров.

В последнем голе «Тампы» Кучеров принял участие уже как ассистент. «Молнии» играли в большинстве, россиянин подхватил шайбу в районе правого круга вбрасывания, сместился в центр, но вместо броска неожиданно отдал пас на левый фланг — на Стивена Стэмкоса , который поразил ворота с острого угла.

Так «Тампа» одержала победу над «Монреалем» со счетом 5:1 и повела в финальной серии Кубка Стэнли (1-0), а Кучеров еще больше закрепился в статусе лучшего бомбардира плей-офф — на его счету 30 очков (семь голов + 23 передачи).