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Вратарь "Коламбуса" и сборной Латвии по хоккею умер в 24 года

Газета.Ruиещё 1
9 часов назад
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс умер в возрасте 24 лет, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея страны.
Игрок НХЛ умер в 24 года
Фото: InstagramInstagram
Причины смерти молодого вратаря пока не называются.
Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне 2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.
На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер в возрасте 30 лет.
Хоккей,Максим Ишкельдин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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