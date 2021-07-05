Судмедэксперт озвучил причину смерти латвийского вратаря НХЛ

Смерть латвийского вратаря Матисса Кивлениекса, выступавшего в НХЛ, произошла в результате травмы груди, полученной после попадания снаряда фейерверка. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Фото: nhl.com nhl.com

О причинах гибели голкипера клуба НХЛ «Коламбус» агентству рассказал судмедэксперт.

О смерти 24-летнего хоккеиста ранее сообщила Федерация хоккея Латвии.

В свою очередь портал Delfi сообщал, что хоккеист погиб 4 июля во время празднования Дня независимости США. По данным СМИ, выстрел фейерверка попал вратарю в грудь в область сердца, в результате чего он скончался на месте.

В клубе сообщали, что Кивлениекс погиб из-за травмы головы, полученной при падении во время запуска фейерверков.