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Судмедэксперт озвучил причину смерти латвийского вратаря НХЛ

Newsru.com
1 час назад
Смерть латвийского вратаря Матисса Кивлениекса, выступавшего в НХЛ, произошла в результате травмы груди, полученной после попадания снаряда фейерверка. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Судмедэксперт озвучил причину смерти латвийского вратаря НХЛ
Фото: nhl.comnhl.com
О причинах гибели голкипера клуба НХЛ «Коламбус» агентству рассказал судмедэксперт.
О смерти 24-летнего хоккеиста ранее сообщила Федерация хоккея Латвии.
В свою очередь портал Delfi сообщал, что хоккеист погиб 4 июля во время празднования Дня независимости США. По данным СМИ, выстрел фейерверка попал вратарю в грудь в область сердца, в результате чего он скончался на месте.
В клубе сообщали, что Кивлениекс погиб из-за травмы головы, полученной при падении во время запуска фейерверков.
В Северную Америку спортсмен уехал ещё в 16 лет, где сначала выступал в юниорских лигах. За «Коламбус» Кивлениекс успел провести восемь матчей.
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