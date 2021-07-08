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Чемпионат Европы по футболу 2020

Андрей Василевский обновил уникальный рекорд в истории розыгрышей Кубка Стэнли

Чемпионат.comиещё 9
5 часов назад
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
Василевский обновил рекорд в истории Кубка Стэнли
Фото: ReutersReuters
Отразивший 22 броска 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб.
В сезоне-2019/2020 в последней игре финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности (2:0, 4-2). В серии первого раунда текущего розыгрыша плей-офф он сумел сыграть на ноль с «Флоридой Пантерз» (4:0, 4-2), затем помог «Тампе» закрыть противостояние с «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче (2:0, 4-1) серии второго раунда, после чего «засушил» «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче серии третьего раунда, а теперь оформил «сухарь» в последней игре с «Монреалем».
Хоккей,Каролина Харрикейнз,Андрей Василевский,
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