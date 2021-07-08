Василевский обновил рекорд в истории Кубка Стэнли

В сезоне-2019/2020 в последней игре финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности (2:0, 4-2). В серии первого раунда текущего розыгрыша плей-офф он сумел сыграть на ноль с «Флоридой Пантерз» (4:0, 4-2), затем помог «Тампе» закрыть противостояние с «Каролиной Харрикейнз
» в пятом матче (2:0, 4-1) серии второго раунда, после чего «засушил» «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче серии третьего раунда, а теперь оформил «сухарь» в последней игре с «Монреалем».