Павел Буре получил пост в ФХР

"Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе острые темы с руководством IIHF и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его", - добавил он.