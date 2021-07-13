Кучеров устроил шоу на параде "Тампы"

Когда речь заходит о чемпионских парадах клубов НХЛ с участием российских хоккеистов, то первым делом на ум приходит лидер " Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин . В июне 2018 года россиянин пребывал в настолько крутой эйфории после долгожданного завоевания Кубка Стэнли, что не увидел ничего плохого в том, чтобы искупаться в фонтане столицы США вместе с обычными фанатами.

Фото: Reuters Reuters

Но у Ови теперь есть серьезный конкурент. Он играет в "Тампе". Вы уже догадались, о ком идет речь.

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Как и в прошлом году, "Лайтнинг" решили отметить чемпионство самым популярным для жителей штата Флориды способом — прогулкой на катерах и яхтах. С маршрутом "молнии" особо не заморачивались и проплыли по реке Хиллсборо с заходом в парк, который расположен неподалеку от "Амали-Арены", где "Тампа" проводит свои домашние матчи.

Важным условием проведения данного мероприятия было ограничение по числу участников "заплыва": из соображений безопасности болельщикам разрешили расположиться только на набережной вдоль реки и наблюдать за парадом команды с суши. Однако несмотря на запрет на участие других лодок и судов, некоторые все же выбрались на воду. К счастью, никаких проблем за собой это не принесло, хотя масштабы празднества поражали.

Мероприятие проходило под личным контролем шерифа округа Хиллсборо Чеда Хронистера, который радовался чемпионству "Тампы" не хуже обычных болельщиков. Им он с удовольствием подбрасывал со своего судна баночки с пивом, а также очень тепло пообщался с Никитой Кучеровым

Лучший бомбардир прошедшего плей-офф прибыл на парад со своей семьей, как и все остальные хоккеисты "Лайтнинг".

До парада Никита уже успел по-настоящему зажечь и стать главной звездой последних дней, устроив из обычной пресс-конференции после пятого матча серии с "Монреалем" настоящее шоу, по итогам которого еще и подписал рекламный контракт с пивной компанией, а также выдал фразу-мем, мгновенно ставшую вирусной. Естественно, сегодня от российского суперфорварда ждали продолжения банкета, и он не разочаровал.

Куч все так же жадно пил пиво и делился своей нескончаемой радостью со всеми, кто прибыл на праздник. Это коснулось и репортера, которого Никита с удовольствием облил пивом в ходе интервью, прикрикивая "Champa Bay!" Думается, журналист был не против подобного развития событий — теперь его сюжет совершенно точно будет успешным.

Kuch is for the peopleeeee! #GoBolts #NHL pic.twitter.com/giYYhWalgM— Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) July 12, 2021 Не постеснялся Кучеров отпраздновать чемпионство и с болельщиками, благо нынешняя эпидемиологическая обстановка во Флориде позволяет это сделать.

Не отставали от Кучерова и его соотечественники: защитник Михаил Сергачев , который провел очередной выдающийся сезон, и лучший голкипер планеты Андрей Василевский , выигравший у Кучерова спор за "Конн Смайт Трофи" (хотя как таковой борьбы за приз самому ценному игроку плей-офф не было, да и сам Никита утверждал, что именно Василевский заслужил эту награду). Столь важный и почетный приз Большой Кот, конечно же, притащил с собой на вечеринку...

... и зачем-то "надел" его на голову. Пожалуй, впервые в истории общественность увидела Человека-Коннсмайта. Теперь этот мем еще долго будет летать по интернету.

Естественно, не обошлось без танцев под нестареющую классику группы "Руки Вверх!". Интересно только, поняли ли собравшиеся американские болельщики хоть какое-то слово из песни.

Не упустили возможность кайфануть после суперсложного сезона и остальные представители "Лайтнинг". Нашлось, например, применение мячу для игры в американский футбол, который в Тампе тоже процветает — местный клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" с именитым квотербэком Томом Брэди в составе является действующим победителем Супербоула.

Побросать мяч вызвался даже Алекс Киллорн , который пропустил последние матчи финальной серии из-за перелома малоберцовой кости. Хоккеист уже перенес операцию и рвался выйти на лед хотя бы на один матч с "Канадиенс", но раз уж с этим не задалось, то сегодня альтернативный капитан "Лайтнинг" хотя бы позволил себе понырять с катера.

Отдохнули с размахом не только хоккеисты. Джон Купер позволил себе закурить сигару, а владелец "Тампы" Джефф Виник распивал явно что-то крепче простого пива, не сдерживал ни грамма счастливых эмоций и, вероятно, сорвал голос.

Все шло прекрасно. Команды уже проплыли весь маршрут по Хиллсборо и добрались до парка, где должна была состояться заключительная и главная часть праздника, однако в дело вмешалась непогода, которая ударила по всем планам "Лайтнинг". Ураган, который добрался до штата Флорида еще в начале прошлой недели, едва не сорвал пятый матч серии плей-офф, а теперь поставил под угрозу проведение столь важного мероприятия.

Толпы болельщиков, прибывшие к месту назначения, были вынуждены прятаться в ближайших укрытиях и ожидать окончания дождя под небольшими тентами. Но расходиться по домам никто не собирался, хотя пресс-служба "Тампы" и сообщила об отмене дальнейшей части парада.

Примеру фанатов последовали и хоккеисты, среди которых, конечно же, был и Никита Кучеров . Россиянина вообще ни разу не смутил ливень и сильный ветер, и он, раздетый по торсу, спокойно прогуливался по парку и танцевал вместе с болельщиками. Никита, например, исполнил походку, которая у многих в последние годы стала ассоциироваться с суперзвездой MMA Конором Макгрегором

Не хотел покидать площадку и Янни Гурд, который отрывался не хуже Кучерова.