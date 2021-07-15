Спас три жизни: подробности гибели игрока НХЛ

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Чемпионат Европы по футболу 2020

Погибший 24-летний игрок НХЛ спас жизнь одноклубнику и его беременной жене

Lenta.ru
1 час назад
Погибший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс спас жизнь одноклубнику Элвису Мерзликину и его беременной жене. Об этом в Twitter написал журналист Марк Шейг.
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Фото: InstagramInstagram
По информации источника, Кивлениекс прикрыл собой пару от петарды. Мерзликин пообещал назвать ребенка в честь погибшего 24-летнего голкипера.
О смерти Кивлениекса стало известно 5 июля. Игрок погиб в результате несчастного случая с пиротехникой во время вечеринки. Как считает следствие, фейерверки оказались неисправными, а заряды начали лететь в сторону собравшихся гостей. Кивлениекс в тот момент находился в джакузи.
За «Коламбус» голкипер выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету было два матча в НХЛ. Также Кивлениекс привлекался к играм за сборную Латвии и сыграл четыре матча на чемпионате мира 2021 года.
Хоккей,Элвис Мерзликин,
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