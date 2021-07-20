НХЛ тянет, но она уже обещала игрокам Олимпиаду. Идти на попятную не в её интересах

Вчера, наконец, появилась информация, что НХЛ
включила перерыв на зимние Игры в календарь сезона-2021/2022, официально его должны опубликовать в ближайшие дни. Это по-прежнему ничего не значит, ведь всегда можно всё переиграть, да и никто не запрещает НХЛ
составить второй календарь без перерыва на Олимпиаду. Но возвращаемся к тому большому «но», которое висит над НХЛ
как дамоклов меч. Несмотря на противодействие владельцев клубов, у которых от одного слова «Олимпиада» начинается зубовный скрежет, и несмотря на собственное нежелание ехать в Пекин, тем более в разгар пандемии, это не в интересах лиги — подставлять своих игроков и портить с ними отношения.