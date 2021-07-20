НХЛ пожертвует $100 тыс. ЛГБТК+ организациям после каминг-аута игрока системы «Нэшвилла»

Национальная хоккейная лига объявила о том, что пожертвует $ 100 тыс. ЛГБТК+ организациям после того, как канадский хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп совершил каминг-аут.

19-летний Прокоп был выбран «Предаторз» на драфте НХЛ 2020 года под 73-м общим номером. В декабре 2020 года защитник подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года. В прошедшем сезоне Прокоп играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге. Он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 4 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «+3».