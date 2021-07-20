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Чемпионат Европы по футболу 2020

НХЛ пожертвует $100 тыс. ЛГБТК+ организациям после каминг-аута игрока системы «Нэшвилла»

Чемпионат.com
51 минуту назад
Национальная хоккейная лига объявила о том, что пожертвует $ 100 тыс. ЛГБТК+ организациям после того, как канадский хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп совершил каминг-аут.
НХЛ пожертвует $100 тыс. ЛГБТК+ организациям после каминг-аута игрока системы «Нэшвилла»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru
«НХЛ объявляет о пожертвовании $ 100 тыс. национальным ЛГБТК+ организациям, выбранным в сотрудничестве с Люком Прокопом», — говорится в сообщении НХЛ в «твиттере».
Отметим, что ранее хоккеиста поддержал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гари Беттмэн, а также многие клубы в соцсетях.
19-летний Прокоп был выбран «Предаторз» на драфте НХЛ 2020 года под 73-м общим номером. В декабре 2020 года защитник подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года. В прошедшем сезоне Прокоп играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге. Он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 4 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «+3».
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