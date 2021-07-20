«Больше не боюсь скрывать». В НХЛ появился открытый гей

Лига в восторге от каминг-аута Люка Прокопа и уже делает пожертвования ЛГБТ-организациям.

Фото: Instagram Instagram

Пока в НХЛ ждут драфтов расширения и юниоров, в лиге произошло событие другого характера. Люк Прокоп, канадский хоккеист из системы «Нэшвилла», совершил каминг-аут.

Видео дня

«Всем привет. Последние полтора года были сумасшедшими, но я понял для себя, кем являюсь. Я больше не боюсь скрывать, кто я такой. Сегодня с гордостью публично заявляю о том, что я гей. Это было настоящее приключение, чтобы добраться до этого момента жизни, но теперь я счастлив как никогда. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и верю — то, что я не скрываю, кем являюсь, принесёт мне успех и увеличит вероятность исполнения желаний. Я бы не смог этого сделать без моей замечательной семьи, друзей и агентов, которые знали обо мне всё, любя и поддерживая меня на каждом шагу. Надеюсь, что, поделившись этим, смогу помочь другим людям увидеть то, что геев принимают в хоккейном сообществе. Мы будем работать над тем, чтобы быть уверенными, что хоккей — спорт для всех.



Возможно, я новичок в этом сообществе, но мне не терпится узнать о сильных людях, которые проложили этот путь до меня, чтобы я мог чувствовать себя комфортнее. Это только начало моего путешествия. Я взволнован тем, куда приведёт меня эта дорога — в хоккее и по жизни. Спасибо!» — сообщил в своём «твиттере» 19-летний защитник.

Кто такой Люк Прокоп?

Он родился 6 мая 2002 года в Эдмонтоне. С 2018-го Прокоп выступает в юниорской Западной хоккейной лиге в составе «Калгари Хитмен», где, кстати, несколько лет его одноклубником был россиянин Егор Замула. В сезоне-2019/2020 Прокоп стал одним из лучших защитников-бомбардиров своей команды, а осенью 2020-го «Нэшвилл» выбрал его на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 73 номером.

«Прокоп — габаритный, большой игрок. Он хорош в переходе из обороны в атаку и в игре без шайбы. Также у Прокопа отличное катание, несмотря на габариты, он скользит по льду очень плавно. Люк редко допускает разрывы в средней зоне, а в своих владениях он здорово выглядит в позиционной обороне», — так сильные стороны Прокопа описывались в одном из преддрафтовых отчётов.

У Люка есть родной брат-одноклубник Джош. В прошлом сезоне Прокоп-старший был капитаном «хитменов».

Чем уникален его случай?

Прокоп — не первый профессиональный хоккеист, совершивший каминг-аут. Амбассадором здесь был Брок Макгиллис, бывший вратарь юниорской лиги Онтарио, но признание канадец совершил уже в 2016 году, когда давным-давно завершил неудачную карьеру.

В 2019-м датский голкипер Йон Ли-Ольсен стал первым действующим хоккеистом, публично объявившем себя геем.

Ну а Прокоп стал первым, кто сделал каминг-аут, имея на руках контракт с клубом НХЛ. В декабре прошлого года Люк подписал трёхлетнее соглашение новичка с «Нэшвиллом», так что теперь в сильнейшей лиге мира появился первый открытый гей.

Реакция НХЛ на поступок Прокопа

Открывшись, Люк получил повсеместную поддержку в хоккейном сообществе НХЛ. Одним из первых на каминг-аут Прокопа откликнулся комиссар лиги Гэри Беттмэн

«От имени Национальной хоккейной лиги мы заявляем о том, что гордимся Люком Прокопом за его заявление, и я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился своей правдой и проявил такую храбрость.



Я разделяю его надежду на то, что эти объявления могут стать распространёнными в хоккейном сообществе. ЛГБТ-игроки, тренеры и персонал могут проявить себя с наилучшей стороны только в том случае, если они будут жить полной и истинной жизнью. Мы не воспринимаем значение и важность этого заявления легкомысленно.



Обязуемся сделать всё возможное, чтобы опыт Люка был позитивным, и продолжаем работать над тем, чтобы любой нынешний или будущий игрок лиги, планирующий пойти по его стопам, знал, что лига готова оказать ему поддержку», — цитирует Беттмэна официальный «твиттер» НХЛ.

Не заставила себя долго ждать и реакция «Нэшвилла».

«Организация «Нэшвилл Предаторз» гордится Люком за мужество, которое он проявил, выступив сегодня, и мы будем поддерживать его в ближайшие дни, недели и годы, чтобы он продолжал развиваться как перспективный хоккеист. Хоккей — для каждого», — отмечается в «твиттере» «Предаторз».

Высказался и исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер

«Игроки НХЛ высоко оценивают смелость, проявленную Люком Прокопом, чтобы раскрыть свою правду. Мы знаем, что хоккейное сообщество НХЛ будет поддерживать Люка в его стремлении к своей цели — играть в НХЛ, и мы приветствуем пример, который он подает для тех, кто занимается хоккеем и не только.



Объявление Люка также напоминает нам, насколько важно обеспечить гостеприимную и безопасную среду для всех, кто вовлечён в эту игру. Хоккей для всех, включая ЛГБТК + сообщество», — приводит слова Фера «твиттер» организации.

На просторах соцсетей поддержку Прокопу также выразили другие клубы НХЛ. «Монреаль», «Бостон», «Колорадо», «Вегас», «Торонто» и ещё ряд прочих команд лиги гордятся смелостью молодого защитника системы «Нэшвилла».

Конечно, не остались в стороне официальные аккаунты WHL и «Калгари Хитмен». Публично выразила свой восторг мама Прокопа Николь. «Мой самый младший и самый смелый! Навсегда горжусь» — написала она в «твиттере».

После каминг-аута Прокопа активизировался и уже упомянутый Брок Макгиллис. «После признания Люка мы должны продолжать демонстрировать, что наше сообщество велико, оно сильное и имеет право голоса. Мы собираемся и дальше показывать миру, что существуем и никуда не денемся», — таково содержание одного из многочисленных твитов Макгиллиса на его странице.

Стоит отметить, что после заявления Прокопа поддержка ему и всему ЛГБТК-сообществу поступает не только на словах. Так, НХЛ объявила о пожертвовании $100 тыс. национальным ЛГБТК+ организациям, выбранным в сотрудничестве с Люком Прокопом.