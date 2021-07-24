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Олимпиада-2020

Экс-хоккеист СКА умер в 45 лет от коронавируса

Ювелина Бернст
1 час назад

Бывший хоккеист СКА и олимпийской сборной Казахстана Евгений Пупков умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Алматы».

Экс-хоккеист СКА умер в 45 лет от коронавируса
Фото: "Вконтакте""Вконтакте"

В наступающем сезоне он должен был пополнить штаб клуба «Алматы». По данным «Спорт-экспресс», Пупков скончался от коронавируса.

Во время игровой карьеры Пупков выступал на позиции защитника в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик». В составе национальной команды Казахстана он играл на Олимпийских играх в 2006 году в Турине.

В чемпионате России спортсмен отыграл 469 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

Хоккей,Евгений Пупков,СКА,Металлург,ХК Амур,
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