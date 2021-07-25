Клубы НХЛ выбрали 29 россиян на драфте

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 29 российских игроков на драфте 2021 года. Церемония из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-режиме.

Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России Официальный сайт Федерации хоккея России

В первом раунде в субботу под общим 19-м номером "Нэшвиллом" был выбран нападающий системы СКА Федор Свечков. Во втором раунде "Баффало" под 33-м общим номером выбрал нападающего Прохора Полтапова (ЦСКА), а под 53-м - форварда Артема Кисакова ("Динамо"). "Вегас" под 38-м номером выбрал защитника Даниила Чайку (ЦСКА), "Аризона" выбрала нападающего Илью Федотова (43-й общий номер, "Торпедо"), "Даллас" - защитника Артема Грушникова (48, ЦСКА), "Виннипег" - нападающего Никиту Чибрикова (50, СКА).

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В третьем раунде "Лос-Анджелес" выбрал защитника Кирилла Кирсанова (84, СКА), "Монреаль" - защитника Дмитрия Костенко (87, "Спартак"), "Баффало" - нападающего Стивена Сардаряна (88, ЦСКА). В четвертом раунде "Флоридой" был выбран защитник Владислав Лукашевич (120, "Локомотив"). В пятом раунде "Коламбус" выбрал защитника Николая Макарова (132, ЦСКА), "Сан-Хосе" - защитника Артема Гурьева (135, "Линдсэй", Хоккейная лига Онтарио), "Монреаль" - защитника Даниила Соболева (142, "Спартак"), "Виннипег" - нападающего Дмитрия Рашевского (146, "Динамо"), "Флорида" - вратаря Кирилла Герасимюка (152, СКА).

В шестом раунде "Сиэтл" выбрал вратаря Семена Вязового (163, "Салават Юлаев"), "Чикаго" - нападающего Илью Сафонова (172, "Ак Барс"), "Эдмонтон" - нападающего Матвея Петрова (180, "Крылья Советов"), "Торонто" - вратаря Вячеслава Пексу (185, "Ак Барс"), "Баффало" - защитника Никиту Новикова (188, "Динамо"). В заключительном, седьмом раунде "Тампа" выбрала защитника Даниила Пыленкова (196, СКА), "Сент-Луис" - нападающего Ивана Воробьева (198, "Югра"), "Сан-Хосе" - защитника Евгения Кашникова (199, "Гатино", Главная юниорская лига Квебека), "Каролина" - вратаря Егора Наумова (200, "Крылья Советов"), "Нью-Джерси" - нападающего Захара Бардакова (203, СКА), "Калагри" - вратаря Арсения Сергеева (205, "Шривпорт", Североамериканская хоккейная лига), "Каролина" - нападающего Никиту Гуслистова (209, "Северсталь"), "Питтсбург" - нападающего Кирилла Танкова (218, СКА).

Всего на драфте выбрано 29 российских игроков - это лучший показатель с 2003 года, рекордное количество россиян было выбрано на драфте 2000 года - 42 человека. Под общим первым номером "Баффало" выбрал канадского защитника Оуэна Пауэра. Под вторым номером "Сиэтлом" был выбран американский нападающий Мэтью Бенирс. Третьим "Анахайм" выбрал канадского форварда Мейсона Мактавиша.