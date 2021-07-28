Лучший снайпер КХЛ продолжит карьеру в НХЛ

"Аризона" объявила о подписании контракта с бывшим нападающем московского "Динамо" Дмитрием Яшкиным . Об этом сообщает официальный сайт "Койотес". Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит 3,2 миллиона долларов.

Напомним, 31 мая бело-голубые объявили об уходе чешского игрока. Яшкин выступал за "Динамо" с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 59 матчах, в которых набрал 60 (38+22) очков. Форвард стал лучшим снайпером сезона. В плей-офф чешский хоккеист провел десять матчей. В его активе пять голов и три передачи.