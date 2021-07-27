«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на $47,5 млн

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. Об этом сообщил хоккеист на своей странице в «Твиттере». Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, хоккеист в год будет получать $9,5 млн.

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Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.