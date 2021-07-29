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Хоккеист Панарин: после карантина пропало желание зарабатывать большие деньги

Газета.Ru
37 минут назад

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о своем отношении к деньгам и инвестициям.

Панарин: пропало желание зарабатывать деньги
Фото: InstagramInstagram

"Не отбил ли коронавирус охоту заниматься инвестициями? Чуть подпортил желание. У меня не было большого стремления к деньгам. Какие-то желания заработать были, но если сравнивать с самим хоккеем и игрой, то деньги были на втором плане. После карантина я как-то переосмыслил все и пропало желание зарабатывать деньги, тем более большие. Мотивация исчезла. Хочется вкладывать в какие-то социальные проекты, быть полезным обществу", -приводит слова хоккеиста FORBES.

Также Панарин добавил, что у него не было желания залезать в список Forbes, миллиарды собирать — нет способностей и возможностей для этого. Однако до карантина все равно было больше желания заниматься этим.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (1,68). Ранее сообщалось, что Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Вашингтон".

Хоккей,Коннор Макдэвид,Артемий Панарин,Александр Овечкин,Forbes,
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