Панарин: пропало желание зарабатывать деньги

"Не отбил ли коронавирус охоту заниматься инвестициями? Чуть подпортил желание. У меня не было большого стремления к деньгам. Какие-то желания заработать были, но если сравнивать с самим хоккеем и игрой, то деньги были на втором плане. После карантина я как-то переосмыслил все и пропало желание зарабатывать деньги, тем более большие. Мотивация исчезла. Хочется вкладывать в какие-то социальные проекты, быть полезным обществу", -приводит слова хоккеиста FORBES.