Захарова усомнилась в "скромности" Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала колонку Deutsche Welle, где ей приписывали обвинения президента Украины Владимира Зеленского в национализме. Она напомнила, что "скромный еврейский парень", как его описывают в статье, был известным актером, предпринимателем, а после стал главой государства. По словам представителя МИД России, проделав такой путь, украинский лидер никому "не обещал", что вернется к юношескому мировоззрению. "Только в принципе необразованный человек может написать, что "скромность" в юности является залогом отсутствия радикальных взглядов в будущем. История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями", - написала Захарова. Она также подчеркнула, что писала о националистической политике киевских властей, а не самого Зеленского. "Странно, что авторы DW посчитали важным сделать акцент на национализме самого Зеленского, даже путем искажения моей цитаты", - резюмировала представитель МИД РФ. Ранее Захарова в ответ заявление Зеленского о том, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит искать дом на территории России, написала, что "киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма". По ее словам, если тем, кто чувствует себя русскими, украинский президент предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто ратует за вхождение Украины в ЕС и НАТО. В материале Deutsche Welle говорится, что "с легкой руки госпожи Захаровой скромный еврейский парень, родившийся в Кривом Роге, превратился в украинского националиста". Автор статьи подчеркивает, что таковым президент Украины не является, и раньше его воспринимали как политика, на которого влияет Москва. Однако последние полгода, по мнению колумниста, изменили и самого Зеленского, и отношение к нему России.