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Умер участник хоккейной Суперсерии СССР — Канада

Lenta.ruиещё 19
1 час назад

Бывший голкипер сборной Канады по хоккею Тони Эспозито умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Умер участник хоккейной Суперсерии СССР — Канада
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что в последнее время вратарь боролся с раком поджелудочной железы. Соболезнования в связи со смертью хоккеиста выразило руководство НХЛ и «Чикаго Блэкхокс», за который Эспозито выступал большую часть карьеры.

Вратарь трижды получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Всего он провел 886 матчей в «регулярке» и 99 встреч в рамках плей-офф. В 1972 году Эспозито участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.

Вратарь — родной брат канадского форварда Фила Эспозито. В 1984 году голкипер был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Хоккей,Тони Эспозито,
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