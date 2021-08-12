«Барыс» одержал первую победу на Кубке президента РК

Следующий матч на турнире «Барыс» проведёт в субботу, 14 августа, с «Торпедо» УК. Начало — в 14:00 мск. «Куньлунь» сыграет в тот же день с «Сарыаркой». Стартовый свисток прозвучит в 9:00 по московскому времени. Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Куньлунь», который будет проводить домашние матчи в Мытищах, первый матч сыграет в гостях 2 сентября с «Нефтехимиком». «Барыс» 3 сентября примет «Салават Юлаев».