"Салават Юлаев" обменял Гиматова в "Спартак"

Гиматову 27 лет, он является воспитанником уфимского хоккея. В КХЛ он также выступал за екатеринбургский "Автомобилист" и череповецкую "Северсталь". Всего на его счету 169 матчей в лиге, в которых он набрал 19 очков (10 шайб + 9 передач).