Овечкин отказался от посещения публичных мест

"Очень важно, что теперь мы с моим тренером по физподготовке четко понимаем, что новый сезон НХЛ начнется в октябре. А значит, мы четко знаем, к какой дате нужно выводить себя на пик формы. Эту подготовку к сезону я назову обычной, нормальной. И так гораздо легче, чем когда мы в период пандемии были в неизвестном ожидании. Как защищаю себя от ковида? Стараюсь не ходить в публичные места, где много народа. Только так", – приводит слова хоккеиста сайт НХЛ.