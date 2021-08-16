Овечкин отказался от посещения публичных мест

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о защите от коронавируса и о подготовке к новому сезону Лиги.
"Очень важно, что теперь мы с моим тренером по физподготовке четко понимаем, что новый сезон НХЛ начнется в октябре. А значит, мы четко знаем, к какой дате нужно выводить себя на пик формы. Эту подготовку к сезону я назову обычной, нормальной. И так гораздо легче, чем когда мы в период пандемии были в неизвестном ожидании. Как защищаю себя от ковида? Стараюсь не ходить в публичные места, где много народа. Только так", – приводит слова хоккеиста сайт НХЛ.
Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном".
Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн. 36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с "Вашингтоном" до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин объяснил свое решение стать инвестором женского футбольного клуба "Вашингтон Спирит".