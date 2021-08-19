«Спартак» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

Московский «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в товарищеском матче, одержав победу в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Игра проходила в Москве на «ЦСКА-Арене».

Следующий матч ЦСКА проведёт в субботу, 21 августа, с омским «Авангардом». Начало — в 13:00 мск. «Спартак» в этот же день сыграет с хабаровским «Амуром». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.