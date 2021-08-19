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Олимпиада-2020

КХЛ задумалась о проведении матчей в ОАЭ

Lenta.ru
1 час назад

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает возможность проведения нескольких матчей лиги в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

КХЛ задумалась о проведении матчей в ОАЭ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что встречи должны пройти в рамках программы KHL World Games, а ОАЭ — одна из стран, которая может принять игры. В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас переговоры находятся в активной стадии, но о подписании контрактов говорить преждевременно.

В сезоне-2019/2020 под вывеской KHL World Games в швейцарском Давосе прошла встреча казанского «Ак Барса» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Кроме того, матчи лиги проходили в Вене и Цюрихе.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. В лиге выступает 24 клуба из шести стран. Более всего команд — 19 — представляют Россию.

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