Четырнадцатый сезон КХЛ стартует 1 сентября

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует в среду в подмосковной Балашихе матчем между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. В 14-м по счету сезоне КХЛ будет участвовать 24 клуба.

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Традиционно Кубок Открытия КХЛ разыгрывается между победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. Исключение составили сезон-2018/19, в котором оба трофея завоевал ЦСКА, и сезон-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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Победителем прошлого регулярного чемпионата в третий раз подряд стал ЦСКА. Он же дошел до финала Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил "Авангарду". Встреча пройдет в подмосковной Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина проведут свой третий и заключительный сезон - в следующем году они уже вернутся в Омск.

Обе команды сильно изменились за лето. В ЦСКА сменился главный тренер - вместо Игоря Никитина, приведшего клуб к чемпионству в 2019 году, на тренерский мостик встал легендарный хоккеист Сергей Федоров. Также армейцев покинул тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков - его заменил канадский специалист Хассан Саид, а исполнять обязанности тренера защитников вместо Дмитрия Юшкевича будет начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский.

Формат сезона

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 1 марта. В нем запланировано 130 игровых дней, при этом неигровых - всего три. Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей.

С 22 января по 21 февраля 2022 года запланирован перерыв на Олимпийские игры, исключение составит только матч между минским и рижским "Динамо", который пройдет 23 января. Также предусмотрены паузы на Евротур с 8 по 14 ноября (в Финляндии) и с 13 по 19 декабря (в России), на время проведения Матча звезд КХЛ в Челябинске (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

После Олимпиады каждая команда, за исключением "Куньлунь Ред Стар", проведет по четыре матча, минимум один из которых будет домашним. Пекинский клуб проведет выездные матчи на Дальнем Востоке. В связи с этим старт плей-офф сдвинут на 4 марта 2021 года, из-за чего первая и вторая, а также третья и четвертая игры серий первого раунда будут проводиться в течение двух дней подряд. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если он потребуется, состоится 30 апреля.

В сезоне-2020/21 в КХЛ выступали 23 команды, однако летом в состав участников лиги снова был принят владивостокский "Адмирал", пропустивший год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

Из-за этого изменения претерпели составы дивизионов и конференций. "Адмирал" возвращается в дивизион Чернышева, а "Куньлунь Ред Стар" переведен в дивизион Харламова. Нижегородское "Торпедо" после сезона на Востоке снова возвращается в Западную конференцию, где будет играть в дивизионе Боброва.

В турнирных таблицах конференций победители дивизионов больше не будут иметь максимальный номер посева перед плей-офф. Если до сезона-2021/22 первые два места занимали команды, занимающие первые строчки в дивизионах, то теперь места будут распределяться вне зависимости от дивизиона.

Главные трансферы межсезонья

Меньше всего трансферов совершил "Локомотив", так как ярославский клуб делает упор на большее количество своих воспитанников в составе. Тем не менее, ярославцам удалось усилиться: вернулся из Америки защитник Александр Елесин, в команду пришли второй бомбардир "Авангарда" Рид Буше и лучший снайпер прошедшего плей-офф Максим Шалунов, который не смог перебраться в НХЛ. В Северную Америку не уехал и Дамир Жафяров, который решил остаться в нижегородском "Торпедо", в составе которого выступал на протяжении последних трех сезонов и являлся лучшим бомбардиром команды.

Большая перестройка произошла в столичном "Спартаке", красно-белые полностью обновили вратарскую линию, собрали новую легионерскую бригаду, сохранив только нападающего Йори Лехтеря. Финский форвард составит ударное звено с лучшим снайпером чемпионата Швеции прошедшего сезона Эмилем Петтерссоном и Сергеем Широковым. Усилить оборону призваны многолетний лидер "Витязя" Якуб Ержабек и Тим Хеед, перешедший из системы "Сан-Хосе". Вернулся в столичную команду действующий обладатель Кубка Гагарина Александр Хохлачев, выступавший за "Спартак" с 2017 по 2020 год. Как заявил спортивный директор клуба Роман Беляев, игровой состав обновился на 80%. Также в клуб пришел новый тренерский штаб: вместо Олега Знарка "Спартак" возглавил Борис Миронов.