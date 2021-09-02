В КХЛ установлено историческое достижение

"Впечатления от матча самые положительные. Очень рад, что получилось дебютировать в первой же игре сезона. Партнеры очень меня поддерживали. Спасибо руководству за доверие, за то, что меня сегодня включили в состав. Не получилось использовать выход один в ноль, но самое главное — что мы смогли выиграть", - передает слова Мичкова сайт КХЛ.