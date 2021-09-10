Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

«Трактор» переиграл «Северсталь» в серии буллитов

Чемпионат.com
59 минут назад

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

«Трактор» переиграл «Северсталь» в серии буллитов
Фото: ТАССТАСС

На 19-й минуте Андрей Стась вывел челябинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Фатеев и Сергей Телегин. На 34-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Робин Пресс и Йоонас Няттинен поучаствовали в этом голе, записав на свой счёт ассисты. Победный буллит реализовал Томаш Гика.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 13 сентября в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Трактор» 14 сентября в Подольске встретится с «Витязем».

Хоккей,Йоонас Няттинен,Адам Лишка,Томаш Гика,Анвар Гатиятулин,Егор Фатеев,Андрей Стась,ХК Трактор,Северсталь,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители