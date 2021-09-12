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«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

RT на русскомиещё 2
2 часа назад

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ак Барс» на выезде проиграл минскому «Динамо»
Фото: hcakbarshcakbars

Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе белорусской команды дублями отметились Мальте Стрёмвалль и Владимир Алистров, а также одну шайбу забросил Тейлор Бек. У гостей отличились Александр Бурмистров и Дмитрий Кагарлицкий.

В следующем матче регулярного чемпионата «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» далее встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что СКА на выезде уступил «Торпедо» в матче КХЛ.

Хоккей,Александр Бурмистров,Дмитрий Кагарлицкий,ХК Ак Барс,Торпедо,СКА,Динамо,
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