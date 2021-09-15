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В клубе Капризова заявили о сложностях в переговорах с игроком о новом контракте

Lenta.ru
1 час назад

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин заявил о сложностях в переговорах о новом контракте с россиянином Кириллом Капризовым. Об этом сообщается на сайте лиги.

У Капризова возникли сложности в переговорах с «Миннесотой»
Фото: ReutersReuters

По словам функционера, команда сделала форварду очень хорошее предложение, но переговоры идут вяло. Он также отметил, что беспокоится по этому поводу и относится к позиции Капризова с уважением.

Герин также рассказал, что есть много клубов, которые не могут договориться с хорошими игроками. По словам генменеджера «Уайлд», нужно уметь держать паузу.

На данный момент Капризов находится в статусе ограниченно свободного агента. Прошлый сезон в «Миннесоте» стал для Капризова дебютным в НХЛ. Хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи).

Хоккей,Билл Герин,
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