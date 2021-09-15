У Капризова возникли сложности в переговорах с «Миннесотой»

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин заявил о сложностях в переговорах о новом контракте с россиянином Кириллом Капризовым. Об этом сообщается на сайте лиги.

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По словам функционера, команда сделала форварду очень хорошее предложение, но переговоры идут вяло. Он также отметил, что беспокоится по этому поводу и относится к позиции Капризова с уважением.

Герин также рассказал, что есть много клубов, которые не могут договориться с хорошими игроками. По словам генменеджера «Уайлд», нужно уметь держать паузу.