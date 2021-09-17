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Овечкин заявил о желании войти в историю на Олимпиаде

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свои шансы на зимней Олимпиаде 2022 года.

Овечкин заявил о желании войти в историю на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большая честь — участвовать на Олимпиаде, представлять свою страну, играть с лучшими хоккеистами мира, бороться за золото. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что команда должна выигрывать за счёт тактики и физической подготовки.

НХЛ разрешила своим хоккеистам принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее Борис Михайлов заявил, что сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года не должен руководить иностранец.

Хоккей,Борис Михайлов,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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