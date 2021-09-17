Овечкин заявил о желании войти в историю на Олимпиаде

«Большая честь — участвовать на Олимпиаде, представлять свою страну, играть с лучшими хоккеистами мира, бороться за золото. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.