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Самый высокий хоккеист в мире подписал контракт с клубом НХЛ

Газета.Ru
1 час назад

Защитник Здено Хара подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Самый высокий хоккеист подписал контракт в НХЛ
Фото: ReutersReuters

Соглашение с 44-летним игроком рассчитано на один сезон.

Хара уже выступал за «Айлендерс» в период с 1997 по 2001 год.

В прошлом сезоне словак выступал за столичный «Вашингтон Кэпиталз», в котором сыграл 55 матей и набрал 10 очков.

Хара является обладателем Кубка Стенли — 2011 в составе «Бостон Брюинз».

44-летний игрок провел 23 сезона в НХЛ, занимает 13-е место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных сезонах, третье место среди действующих хоккеистов, второе среди всех европейских хоккеистов

Словацкий защитник является самым высоким хоккеистом-профессионалом в мире. Его рост — 206 см.

Ранее вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, может провести матч в России.

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