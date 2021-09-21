ЦСКА в овертайме победил "Барыс" в матче КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на "Барыс-Арене".

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В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Никита Михайлис (12-я минута), у армейцев отличился Константин Окулов (55, 63). Финский голкипер казахстанской команды Йони Ортио, ранее выступавший за подольский "Витязь", провел свой 100-й матч в КХЛ.

Команды встретились в нынешнем сезоне регулярного чемпионата во второй раз, ранее подопечные Сергея Федорова проиграли дома "Барысу" со счетом 3:6. Подопечные Юрия Михайлиса не могут одолеть красно-синих на своей площадке с ноября 2017 года.

Армейцы одержали третью победу подряд и вторую кряду в овертайме. "Барыс" потерпел третье поражение подряд.

ЦСКА после девяти игр располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками в активе. "Барыс", сыграв на игру меньше, занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав шесть очков.