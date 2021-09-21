Шипачев вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с рижскими одноклубниками. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

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На 4-й минуте Станислав Галиев вывел москвичей вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Вадим Шипачёв. Это позволило его набрать 237 очко за «Динамо» и войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории бело-голубых.