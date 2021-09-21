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Вадим Шипачёв вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории московского «Динамо»

Чемпионат.comиещё 5
2 часа назад

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с рижскими одноклубниками. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Шипачев вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Динамо»
Фото: ТАССТАСС

На 4-й минуте Станислав Галиев вывел москвичей вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Вадим Шипачёв. Это позволило его набрать 237 очко за «Динамо» и войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории бело-голубых.

Напомним, 14 сентября капитан и нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, кому удалось набрать 750 очков в матчах КХЛ. Это произошло во встрече с «Адмиралом» (5:3). Первое место в списке игроков по очкам занимает Сергей Мозякин, который в итоге набрал 928 результативных баллов, выступая за «Атлант» и магнитогорский «Металлург».

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