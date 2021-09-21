"Авангард" всухую победил "Спартак" в матче КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 033 зрителей.

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Омичи прервали неудачную серию в матчах со "Спартаком", последний раз подопечные Боба Хартли побеждали красно-белых 10 сентября 2019 года (3:2 в овертайме).

"Авангард" победил во второй игре кряду и занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах. Красно-белые с аналогичным количеством очков в 9 матчах располагаются на пятой строчке таблицы Западной конференции.