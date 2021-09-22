Капризов назвал подписание нового контракта с "Миннесотой" хорошей сделкой

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового трудового соглашения. "Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей со своими партнерами по клубу. Я общался со многими из них, все писали мне поздравления. Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и на победах. Все довольны, это позитивное ощущение", - приводит слова Капризова пресс-служба клуба. Россиянин был выбран "Миннесотой" в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с "Миннесотой" истекло летом 2021 года. Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов выложил фото в форме "Миннесоты" после подписания контракта.