Путин оценил важность хоккея для россиян

Хоккей входит в число любимых видов спорта россиян, в стране по праву гордятся традициями и достижениями национальной хоккейной школы, говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам конгресса Международной федерации хоккея.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В России этот динамичный, зрелищный и просто красивый вид спорта входит в число наиболее популярных, востребованных и любимых. У нас по праву гордятся славными традициями и достижениями национальной хоккейной школы, нашими выдающимися мастерами, активно и с глубоким пониманием следят за событиями мирового хоккея, с одинаковым энтузиазмом смотрят матчи хоккейных команд и сами играют в хоккей», – передает ТАСС слова Путина.

Видео дня

Президент напомнил, что, по данным за прошлый год, только официально хоккеем занималось в России более 620 тыс. человек, из них около 74 тыс. – молодежь, которая обучается хоккею в специализированных школах. Глава государства добавил, что рад приветствовать в России участников полугодового конгресса Международной федерации хоккея на льду, который пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября.

«С этой авторитетной организацией у нашей страны давние и тесные связи, богатая история успешной реализации многих совместных проектов, и мы хорошо знаем, какие увлеченные своим делом, настоящие профессионалы трудятся в ее совете, комиссиях, группах, сколько сил отдают они развитию хоккея в мире», – заключил Путин.

«Хотел бы поблагодарить международную федерацию за неизменно конструктивное взаимодействие и доверие. Не раз при выборе места проведения чемпионатов вы отдавали предпочтение нашей стране, что для российского общества по-особому ценно и значимо», – сказал президент России.

«С нетерпением ждем и намеченный на конец 2022 года молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске и 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что «в реализации своих программ и проектов федерация может и в дальнейшем всегда уверенно рассчитывать на Россию как на надежного партнера, своего единомышленника по укреплению позиций хоккея в мире, его масштабной популяризации».