Капризов подписал пятилетний контракт в НХЛ на $45 млн

Главная сага хоккейного межсезонья Национальной хоккейной лиги закончилась — российский хоккеист Кирилл Капризов заключил новый контракт с «Миннесотой Уайлд». 24-летний спортсмен получил самую большую зарплату в клубе и вошел в семерку самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Совсем недавно СМИ сообщали, что Кирилл Капризов после одного сезона в НХЛ может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал до переезда в США. Утверждалось, что игрок и клуб уже достигли договоренностей, однако это оказалось не более чем пиар-ходом, оказавшим давление на боссов «Миннесоты»: спустя полгода сложных переговоров клуб НХЛ заключил новое соглашение с российской звездой.

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На руках у Капризова оказался пятилетний контракт на сумму $45 млн. Таким образом, россиянин будет выступать за «Миннесоту» до конца сезона-2025/26, после чего в возрасте 29 лет сможет выйти на рынок свободных агентов.

Зарплата нападающего в «Миннесоте» составит $9 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком команды. До этого рекорд по среднему размеру зарплаты в год в составе «дикарей» принадлежал защитинку Джареду Сперджену — $7,575 млн.

При этом с момента введения потолка зарплат в НХЛ, что произошло в сезоне-2005/06, еще ни один хоккеист не получал зарплату более $9 млн в год после столь короткого периода выступлений: в НХЛ Капризов сыграл всего 55 матчей регулярного чемпионата.

Инсайдер Фрэнк Серевалли сообщил в Twitter, что контракт не имеет никакого подписного бонуса, а в последние два сезона будет действовать пункт о запрете обмена Капризова в другую команду без согласия самого нападающего.

Официальный аккаунт «Уайлд» в соцсетях уже известил, что хоккеист прилетел в Миннесоту, однако сразу приехать в тренировочный лагерь не сможет: ему предстоит отсидеть обязательный карантин. На видео, которое было опубликовано в клубном Instagram, россиянин приветствует болельщиков команды.

«Я так счастлив. Это хорошо для меня, это хорошо для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей.



Я разговаривал с партнерами по команде сегодня, все писали мне сообщения, в которых говорили: «Поздравляем, мы счастливы», а я отвечал: «Спасибо, я тоже счастлив». Я хочу играть и хочу побеждать. Все счастливы, это хорошее чувство», — заявил Капризов пресс-службе «Уайлд».

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как проходили переговоры по новому контракту, а также признался, что очень рад возвращению Капризова в команду.

«У нас было много времени, чтобы поговорить с Кириллом и обсудить уйму вещей. Этот парень действительно хочет играть в хоккей, не сомневайтесь. Мы очень рады, что он вернулся к нам. Это большой день и для нашего клуба, и для Кирилла. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все отлично. Теперь мы с нетерпением ждем старта сезона», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

В Instagram Капризов опубликовал фотографию с одного из матчей «Уайлд», подписав снимок «Let's go» («Вперед»). Одноклубник российского спортсмена форвард Маркус Фолиньо оставил комментарий «Доллар, доллар, купюра, Кирилл», намекая на новый контракт, а защитник Мэтт Дамба попросил кого-нибудь перевести эту фразу с русского на английский.

Капризов пополнил состав «дикарей» в июле прошлого года. С тех пор он провел 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 51 (27 голов + 24 передачи) очко. В плей-офф НХЛ «Миннесота» долго не задержалась: в первом раунде (1/8 финала) команда уступила «Вегас Голден Найтс». Российский форвард провел все семь матчей серии, однако набрать сумел только три очка, записав на свой счет две шайбы и одну результативную передачу.