Овечкин рассказал, кто ему помогал во время адаптации в США

"Мне сразу дали персонального помощника. В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус. Он мне очень сильно помогал. Мы с ним ходили в магазины, ресторан. Он рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах", - сказал Овечкин.