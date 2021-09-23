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Овечкин рассказал, кто ему помогал во время адаптации в США

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал о своей адаптации в США, передает "ОК!".

Овечкин рассказал, кто ему помогал во время адаптации в США
Фото: ТАССТАСС

"Мне сразу дали персонального помощника. В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус. Он мне очень сильно помогал. Мы с ним ходили в магазины, ресторан. Он рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах", - сказал Овечкин.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов "Тед Линдсей Эворд", один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи". Ранее Овечкин рассказал о трудностях, с которыми от столкнулся в США.

Хоккей,Александр Овечкин,
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