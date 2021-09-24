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Сергей Зубов назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею

ТАССиещё 35
2 часа назад

Главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Зубов стал ассистентом главного тренера сборной по хоккею
Фото: ТАССТАСС

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок. Валерий Брагин, ранее занимавший этот пост, назначен консультантом.

"Зубов будет помогать Знарку", - сказал Третьяк.

Помимо Зубова ассистентом главного тренера будет Алексей Жамнов.

Зубову 51 год, в качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом 1992 года в составе Объединенной команды. С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. В марте 2017 года возглавил "Сочи", откуда был уволен в октябре 2019 года. В апреле 2021 года Зубов возглавил рижское "Динамо".

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