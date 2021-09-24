Знарок второй раз возглавил сборную России

Советский и латвийский хоккеист Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации хоккея страны Владислава Третьяка.

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Ранее Знарок уже занимал должность главного тренера сборной – с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года. Под его руководством команда взяла золото на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, обыграв сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.

Карьера Знарока как хоккеиста началась в 1979 году челябинском клубе «Трактор» в роли нападающего. Позднее, в 1983 году спортсмен перешел в рижское «Динамо», а в 1992 году провел один сезон в Американской хоккейной лиге. После Знарок переехал в Германию и до 2002 года играл за различные клубы.

Он несколько раз становился участником сборной СССР – в 1981, 1990 и 1991 годах, а после выступал в составе сборной Латвии, долгие годы занимая должность капитана команды.

С 2006 по 2011 год Знарок занимал должность главного тренера сборной Латвии, с 2008 по 2010 год – тренировал хоккейный клуб МВД. После хоккеист возглавил тренерский штаб московского «Динамо».