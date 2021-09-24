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Знарок второй раз возглавил сборную России по хоккею

Елена Прошина
2 часа назад

Советский и латвийский хоккеист Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации хоккея страны Владислава Третьяка.

Знарок второй раз возглавил сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Знарок уже занимал должность главного тренера сборной – с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года. Под его руководством команда взяла золото на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, обыграв сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.

Карьера Знарока как хоккеиста началась в 1979 году челябинском клубе «Трактор» в роли нападающего. Позднее, в 1983 году спортсмен перешел в рижское «Динамо», а в 1992 году провел один сезон в Американской хоккейной лиге. После Знарок переехал в Германию и до 2002 года играл за различные клубы.

Он несколько раз становился участником сборной СССР – в 1981, 1990 и 1991 годах, а после выступал в составе сборной Латвии, долгие годы занимая должность капитана команды.

С 2006 по 2011 год Знарок занимал должность главного тренера сборной Латвии, с 2008 по 2010 год – тренировал хоккейный клуб МВД. После хоккеист возглавил тренерский штаб московского «Динамо».

26 марта 2014 года спортсмена назначили главным тренером мужской сборной России – на этом посту он сменил Зинэтулу Билялетдинова. В 2018 году Знарок стал консультантом штаба сборной при Илье Воробьеве.
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